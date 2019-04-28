Під Одесою від удару струмом загинув 10-місячна дитина

В Одеській області загинув десятимісячний дитина, який взяв у рот провід від працюючого телевізора. Виявилося, що він був пошкоджений, тому сталося замикання і малюк помер на місці.

Той самий пошкоджений дріт

В цей час його 22-річна мати готувала суміш для годування сина.

Прибулим на місце інциденту медикам залишалося лише констатувати смерть дитини, а поліція направила тіло на експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

«Попередньо подія кваліфікується як нещасний випадок», — повідомили в поліції.