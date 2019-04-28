Батько Ассанжа впевнений, що Еквадор обміняв свободу його сина на кредит МВФ

Батько засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа Джон Шиптон заявив, що Еквадор міг обміняти його сина на кредит Міжнародного валютного фонду.

Відзначається, що батько дуже хотів захистити свого сина після публічного арешту й виселення з еквадорського посольства в Лондоні. За словами батька Ассанжа, в Еквадору немає своєї валюти, країна використовує американські долари. Він вважає, що його сина могли «обміняти».

«В Еквадорі немає власної валюти… Країна використовує долар США. Ви не можете отримати кредит МВФ, якщо Сполучені Штати не схвалять його — за угодою усунути Джуліана від посольства», — зазначив Джон Шиптон.