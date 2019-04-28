Погода на понеділок: В Україні очікуються дощі з грозами і похолодання до +11

У понеділок, 29 квітня, на більшій частині території України очікуються дощі та грози, температура повітря опуститься до +11 градусів вдень.

У західній частині країни дощі з грозами, температура повітря — від +13 до +16 градусів.

На півночі і в центрі також можливі слабкі дощі і грози, повітря прогріється до +11…+15 градусів. Аналогічна ситуація на сході України, температура повітря +12…+17 градусів.

На півдні очікується мінлива хмарність, без опадів, з температурою +19…+21 градус.

У Києві можливі дощі, можлива гроза, температура повітря вдень +11…+13 градусів, вночі — 11…13 градусів тепла.