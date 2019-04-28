«Мама, привіт!»: українські бійці зворушливо привітали близьких з Великоднем

В мережі опубліковано зворушливе відео, в якому військові ЗСУ в зоні ООС святкують Великдень і вітають своїх рідних зі святом. Відповідний сюжет показав «5 каналу».

Так, в сюжеті капелан Олександр зазначає:

«Приїхали розчинити святою водою наших хлопців, намазати їх святим Божим єлеєм. Багато мають можливість ходити на роботу, обійняти свою дружину, поцілувати, дітей в садок відвести. Тільки завдяки тому, що тут хлопці сьогодні стоять».

Український військовий Микола родом з Одеської області розповів, що служить у лавах ЗСУ з початку бойових дій:

«Три нових року святкували тут на фронті, в окопі. Великдень, звичайно, вперше в такому колективі».

Багато військові передали привіт і поздоровлення своїм близьким:

«Тут все сприймається інакше, може бути в останній раз. Привіт Тарасику і Ярисе. І будь-якому чоловікові. Масік, я тебе люблю. Мама, привіт!».

«Передати привіт своїм рідним, близьким, привітати друга, у нього були іменини, удачі йому. Дитини привітати з Великоднем».

Українські бійці відзначають, що на Великдень противники вели себе відносно спокійно.