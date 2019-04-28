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Бійці ВСУ привітали українців з Великоднем: зворушливе відео з передовою

28.04.2019

Військовослужбовці України на передовій на Донбасі привітали співвітчизників з Великоднем.

Теплі і проникливі слова вони адресували своїм рідним і близьким, яких захищають. Відео розміщене в Facebook-спільноті «Повернись живою». Нагадаємо, у Німеччині готові запропонувати новий варіант мирного врегулювання на Донбасі.

«Ми дякуємо українських захисників, які зустрічають Великодні свята на Донбасі, прикривая нас собою, за можливість жити під мирним небом», — прокоментували відеопослання волонтери.

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