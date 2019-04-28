У Росії помер творець літаків Іл-76 та Іл-96

У неділю, 28 квітня, помер радянський і російський авіаконструктор Генріх Новожилов.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в авіабудівній галузі.

“На превеликий жаль, сьогодні помер знаменитий авіаконструктор, творець таких літаків, як Іл-76 та Іл-96 Генріх Васильович Новожилов”, – зазначив співрозмовник агентства. Причина смерті 93-річного конструктора на даний момент невідома. Генріх Новожилов був генеральним конструктором ОКБ їм. С. В. Ільюшина в 1970-2005 роках.

Він був творцем таких проектів, як важкий військово-транспортний літак Іл-76, широкофюзеляжний пасажирський літак Іл-96, двомоторний турбовинтовый літак Іл-114. Доктор технічних наук (1975), професор, академік АН СРСР (1984; член-кореспондент 1979). Двічі Герой Соціалістичної Праці (1971, 1981). Заслужений конструктор РФ (2005).

Лауреат Ленінської премії(1970). Член ВКП(б) з 1951 року народження, член ЦК КПРС (1986 – 1991). Депутат Верховної Ради СРСР 9-11 скликань (1974 – 1989). Народний депутат СРСР (1989 – 1991). Новожилову було присвоєно звання Заслуженого конструктора Росії.