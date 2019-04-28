У Зеленського озвучили позицію щодо введення в Україні нового податку

Команда обраного президента Володимира Зеленського припускає, що законопроект про заміну в Україні податку на прибуток податком на виведений капітал (НВК) доведеться заново вносити на розгляд Верховної Ради.

Про це розповів Данило Гетьманцев, член команди Зеленського, президент Асоціації податкових радників та член Європейської асоціації податкових професорів.

«Ми глибоко в темі. Протягом останніх трьох місяців ми проводили зустрічі з бізнесом, вислуховували різні пропозиції і по НВК, і по інших змін податкової системи. Згідно з Регламентом ВР України, всі законопроекти, які були внесені президентом і не проголосовані в першому читанні після обрання нового президента, вважаються відкликаними. Тому законопроект щодо НВК, швидше за все, треба буде подавати заново, проходячи всі ті ж бюрократичні процедури», – вважає Гетьманців.

При цьому, за його словами, команда обраного президента підтримує ідею введення такого податку.

«Ми твердо стоїмо на необхідності запровадження цього податку. До цього висновку команда прийшла після консультацій з бізнесом», – запевнив Гетьманців.