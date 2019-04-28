«Карпатський мед», «Мелітопольська черешня» і «Херсонський кавун»: Кабмін затвердив для реєстрації перші «пріоритетні географічні назви»

Міністерство аграрної політики і продовольства України затвердило перелік пріоритетних географічних зазначень, над реєстрацією яких працюватиме проект «Географічні зазначення в Україн», який фінансується Євросоюзом.

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов’язаннями язалася з 2026 року відмовитися від використання захищених географічних зазначень для продуктів вітчизняного виробництва.

Першими українськими продуктами з географічними зазначеннями (подано робочі назви) будуть:

• вино — захищена назва походження «Шабський»;

• вино — захищена назва походження «Ялпуг»;

• сир — захищена назва походження «Гуцульська овеча бринза»;

• кавун — захищена назва походження «Херсонський кавун»;

• черешня — захищена назва походження «Мелітопольська черешня»;

• мед — захищене географічне зазначення «Карпатський мед»;

• вино — захищене географічне зазначення «Закарпаття»;

• вино — захищене географічне зазначення «Білгород-Дністровський».

«Географічні зазначення в Україні» — фінансований Європейськім Союзом проект, який реалізовується протягом 2017-2020 років. Він покликаний допомогти Україні розробити систему позначення товарів із властивостями та репутацією, що обумовлені переважно місцем походження.