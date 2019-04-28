На виїзді з Ізмаїла п’яний водій на «дев’ятці» убив коня

У неділю, 28 квітня, на виїзді з Ізмаїла сталося нищівної ДТП, в результаті якого загинула кінь.

Як повідомив з місця подій кореспондент, водій автомобіля ВАЗ-2109 рухався на значній швидкості по проспекту Суворова на виїзд з міста. За кілька сотень метрів від АЗС «WOG» автомобіль скоїв зіткнення з гужовою повозкою, яка прямувала в попутному з ним напрямку.

Практично в момент удару один з чоловіків, які їхали на возі, встиг вистрибнути і не постраждав. Другий отримав перелом ноги, забої та інші травми. Кінь, на жаль, незважаючи на те, що відразу після аварії виглядала більш або менш неушкодженою, через деякий час загинула.

Що стосується водія «дев’ятки», то за попередніми даними, він знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Крім того, очевидці стверджують, що він намагався втекти з місця ДТП і навіть зміг від’їхати на 100-150 метрів, але з-за технічної несправності автомобіль зупинився і не зміг більше продовжити рух.

На місце аварії були викликані співробітники поліції і медиків, які госпіталізували потерпілого.