Опубліковано відео сумного вовка, який чекає безквиткових зайцев у київському тролейбусі

У мережі з’явилося цікаве відео з «вовком», який сидить у 41 столичному тролейбусі і чекає появи безквиткових пасажирів. Відео оприлюднили на сторінці «Київ Оперативний» Telegram.
На кадрах видно людину в костюмі вовка, який сидить у тролейбусі з сумно опущеною вниз головою. Відзначається, що коротке відео було записано в Святошинському районі в салоні 41-го тролейбуса. «Коли намагаєшся знайти зайців, а їх немає. 41 тролейбус, Святошино», – йдеться в повідомленні.
Вовк сидить у тролейбусі з сумно опущеною вниз головою
Нагадаємо, вартість проїзду в тролейбусах і трамваях становить 8 гривень, а штраф за безквитковий проїзд — 160 гривень.
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