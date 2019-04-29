Опубліковано відео сумного вовка, який чекає безквиткових зайцев у київському тролейбусі

У мережі з’явилося цікаве відео з «вовком», який сидить у 41 столичному тролейбусі і чекає появи безквиткових пасажирів. Відео оприлюднили на сторінці «Київ Оперативний» Telegram.

На кадрах видно людину в костюмі вовка, який сидить у тролейбусі з сумно опущеною вниз головою. Відзначається, що коротке відео було записано в Святошинському районі в салоні 41-го тролейбуса. «Коли намагаєшся знайти зайців, а їх немає. 41 тролейбус, Святошино», – йдеться в повідомленні.

Вовк сидить у тролейбусі з сумно опущеною вниз головою

Нагадаємо, вартість проїзду в тролейбусах і трамваях становить 8 гривень, а штраф за безквитковий проїзд — 160 гривень.