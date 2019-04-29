Розбив обличчя і череп: Під Запоріжжям хлопець покалічився через недогляд комунальників

У селищі Михайлівка Запорізької області молодий хлопець через недогляд комунальників впав і отримав важкі травми черепа та обличчя.
Так, по вулиці Чкалова на велосипеді їхав молодий хлопець. Раптово він потрапив в яму і розбив собі голову та обличчя.
Зараз він знаходиться в 5 міської лікарні. Йому потрібна операція з відновлення лицьових кісток і цілісності черепа.
Як показала експертиза, на момент пригоди хлопець був тверезий.
Рідні просять допомоги, бо операції коштують дуже дорого і у родини немає таких грошей.