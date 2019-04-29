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Розбив обличчя і череп: Під Запоріжжям хлопець покалічився через недогляд комунальників

29.04.2019

У селищі Михайлівка Запорізької області молодий хлопець через недогляд комунальників впав і отримав важкі травми черепа та обличчя.

Так, по вулиці Чкалова на велосипеді їхав молодий хлопець. Раптово він потрапив в яму і розбив собі голову та обличчя.

Зараз він знаходиться в 5 міської лікарні. Йому потрібна операція з відновлення лицьових кісток і цілісності черепа.

Як показала експертиза, на момент пригоди хлопець був тверезий.

Рідні просять допомоги, бо операції коштують дуже дорого і у родини немає таких грошей.

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