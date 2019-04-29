Заступник голови НБУ про «Приватбанку»: Це питання не врегулюється $2 млрд

Питання з «ПриватБанком» не може бути вирішене шляхом повернення екс-акціонеру фінустанови Ігорю Коломойському $2 млрд, заявила в інтерв’ю, опублікованому 26 квітня, перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Екс-акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський говорив, що після виборів президента України сподівається одержати компенсацію у зв’язку з націоналізацією фінустанови «в тому або іншому вигляді». За словами бізнесмена, він не збирається повертати банк у власність. «Але там лежало $2 млрд капіталу. Нехай повернуть – і немає питань», – сказав Коломойський.

Відповідаючи на питання журналіста, чи реально повернути Коломойському гроші, щоб проблему зняли з порядку денного, Рожкова сказала: «Питання так навіть не стоїть».

«Тому що сам закон, яким ми керувалися, проводячи процес націоналізації, говорить про те, що банк власнику не може бути повернений, старий власник не може пред’являти до нового ніяких претензій і вимог, але може заявити про якесь відшкодування, якщо доведе факт завданої йому шкоди. Я кажу, що це питання не врегулюється $2 млрд, оскільки міркую як фінансист і співробітник банківського регулятора. Ти створюєш установа якийсь, наприклад, банк. Вносиш туди гроші, щоб він працював, наприклад, $2 млрд. В результаті цієї роботи ти залучаєш кошти вкладників на суму $150 млрд. І коли тебе перевіряє регулятор, то виявляється, що немає не тільки твоїх двох, але і цих 150. Питання: куди вони поділися і хто є в цій історії потерпілим? Якщо ви ведете бізнес, що ви витратили не тільки те, що самі зробили, але і те, що вам принесли, то можливо, ви насправді нічого і не вносили? Але насправді питання більш комплексний. Ви ж розумієте, якщо сьогодні з банку забрати ті гроші, які вклала держава, то банк знову стане неплатоспроможним, банкрутом», – заявила Рожкова.

Вона додала, що рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконність націоналізації «Приватбанку», поки не вступило в силу.

«Я все-таки сподіваюся на незалежність і об’єктивність суддів апеляційної інстанції і на те, що вони скасують це рішення. У нас же дуже багато різного роду законів, і суд повинен застосовувати не тільки буквально одну норму закону, а весь комплекс. Чому державою приймалося рішення про націоналізацію? Які могли бути наслідки для фінансової системи, якщо б воно не було прийнято? І так далі… насправді процедура, яка прописана в законі, виглядає досить просто. Відправною точкою є закон України «Про банки і банківську діяльність». В цьому законі є стаття 76, яка говорить одну просту річ, що «НБУ зобов’язаний визнати банк неплатоспроможним, якщо…». І там є кілька причин, одна з яких – якщо його капітал падає нижче певного рівня. Але при цьому залишається позитивним, прошу зауважити. В нашому випадку він був негативний. Тому перший етап націоналізації – це визнання банку неплатоспроможним. Я не буду заглиблюватися в історію, скільки ми боролися, починаючи з 2015 року, і як ми працювали з колишніми власниками, щоб все-таки зберегти цей банк. І скільки було нами зроблено, витрачено особистого і робочого часу», – розповіла Рожкова.