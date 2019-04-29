«Хресний хід КДБ!» У мережі підняли на сміх патріарха Кирила

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Гундяєв) на Великдень опинився в центрі уваги соцмереж.

На святковому богослужінні в московському храмі Христа Спасителя патріарха РПЦ супроводжувала величезна кількість охорони.

— Чіткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 28 квітня 2019 р.

Інтернет-користувачі Twitter активно обговорюють фото і відео, де за Кирилом йдуть «люди в чорному».

«Маловідомий факт. Ще в ранньому Середньовіччі відразу кілька церковних соборів постановили, що в далекому майбутньому патріарха Гундяєва належить вести хресний хід неодмінно в супроводі офіцерів ФСТ чисельністю до взводу».

«Як кажуть, на бога надійся, а сам без держохорони і снайперів не ходи».

«Хресний хід КДБ! Оксюморон».

«Кількістю охорони навколо Гундяєва говорить нам тільки про одне – в Росії Бога немає!»

«У нього У самого по-любому стовбур під рясою в кобурі».