У південнокорейських операторів знайшли проблеми з 5G: що стало причиною

Три провідних операторів країни — SK Telecom, KT і LG Uplus страждають через відставання Nokia від графіка поставок обладнання 5G.

За даними видання, фінський виробник повинен був поставити 5G-апаратуру телекомунікаційним компаніям до січня 2019-го, однак затягнув доставку на три місяці. Оглядачі стверджують, що монтаж обладнання Nokia на базових станціях почався тільки в квітні. Про це пише видання internetua.

У SK Telecom установка устаткування Nokia була запланована в провінції Канвондо, Чолла-Намдо і Чеджудо, у компанії KT — в провінціях Чхунчхондо, Чолла-Намдо і Чеджудо, а у LG Uplus — в провінціях Кенсандо і південній частині провінції Кенгидо.

Але з-за того, що Nokia затримала поставки, то всі три оператора зіткнулися з труднощами при будівництві базових станцій у зазначених регіонах. Зокрема, через відсутність апаратури LG Uplus до останнього часу не могла почати монтаж базових станцій в Бусані, другому за величиною місті країни після Сеула.

Компанія KT, яка спочатку планувала встановити в Чхунчхондо 5G-обладнання Nokia, була змушена замінити його апаратурою Samsung Electronics. В результаті, на 65 процентах базових станцій 5G, які оператор встановив у цій провінції, використовується обладнання Samsung, а продукція фінського вендора є лише на 35 відсотках базових станцій.

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Технології

Галузеві аналітики припускають, що Nokia не поставила 5G-обладнання в Корею в покладений термін з-за того, що для неї в пріоритеті її вітчизняний, європейський ринок, на відміну від Samsung і Huawei, які ставлять південнокорейських клієнтів на перший план.

Наприклад, та ж компанія Huawei планує в травні 2019 року відкрити в Сеулі 5G Open Lab — свій перший глобальний центр досліджень і розробок у сфері 5G. На його базі китайський виробник буде надавати комплексну підтримку південнокорейським партнерам в освоєнні нового стандарту і пропонувати широкий спектр послуг — від можливості тестування телекомунікаційного обладнання до допомоги з розробкою компонентів і пристроїв для 5G-мереж.

Під шквалом критики SK Telecom, KT і LG Uplus визнали проблеми і стали публікувати на своїх сайтах карти, на яких в режимі реального часу відображаються зони дії 5G. Також оператори вживають заходів для усунення збоїв в роботі нових мереж і працюють над досягненням загальнонаціонального охоплення 5G.

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