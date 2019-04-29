Як зіпсований паска перетворити в шедевр кулінарного мистецтва

Незважаючи на старання не завжди вдається втілити у життя задумане і красива апетитна пасочка перетворюється на безформну купу тесту.

Зібрані кілька кулінарних казусів, здатних змусити вас посміхнутися, передає Znaj.

Великдень – великий світлий свято для багатьох українців. Підготовкою до нього займаються і українські співачки, співаки, актори, ведучі та інші знаменитості. Очолює список хазяєчок популярна артистка Оля Полякова. На цей раз вона поразида своїх передплатників рецептом смачних і красивих пасочок.

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Головне

Слід заздалегідь визначити бюджет, який Ви готові витратити на продукти для святкового столу, і дотримуйтеся його. Вибирайте меншу кількість продуктів, але кращої якості.

Слідкуйте за тим, що ви їсте. Використовуйте калькулятор з оцінки калорійності раціону і щоденники харчування.

Створюйте сімейні традиції та ритуали, які не пов’язані з їжею. Наприклад, намагайтеся виходити на прогулянку в парк, плануйте походи в кіно. Створіть традиції асоційовані з поліпшенням здоров’я, зростанням досягнень і розвитком сімейних цінностей у дітей.

Якщо святкова кулінарія є традиційною для родини – оформляйте її як подарунки. При цьому не фокусуйтеся на приготуванні страв, а на спілкуванні з рідними.

Не чекайте застілля і не сідайте за стіл голодними. В день свята обов’язковий сніданок, якщо пізній вечеря, обід і перекус. Це врятує від переїдання.

Обмежте кількість алкоголю.Крім своїх побічних ефектів впливу на організм, він ще і дуже калорійний.

У святкові дні зробіть обов’язковими щоденні прогулянки на свіжому повітрі (60-90 хвилин).

Щогодини вставайте з дивана і робіть зарядку по 10 хвилин.

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