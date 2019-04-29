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Як зіпсований паска перетворити в шедевр кулінарного мистецтва

29.04.2019

Незважаючи на старання не завжди вдається втілити у життя задумане і красива апетитна пасочка перетворюється на безформну купу тесту.

Зібрані кілька кулінарних казусів, здатних змусити вас посміхнутися, передає Znaj.

Великдень – великий світлий свято для багатьох українців. Підготовкою до нього займаються і українські співачки, співаки, актори, ведучі та інші знаменитості. Очолює список хазяєчок популярна артистка Оля Полякова. На цей раз вона поразида своїх передплатників рецептом смачних і красивих пасочок.

Микола Тищенко теж продемонстрував у себе в соцмережі вишукані прикраси на верхівці вироби. Микола як справжній шеф подбав не тільки про вміст, але також про зовнішньому вигляді.

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Раніше лікар-гастроентеролог Катерина Пазенко дала поради, як не набрати вагу під час Пасхи.

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Головне

  • Слід заздалегідь визначити бюджет, який Ви готові витратити на продукти для святкового столу, і дотримуйтеся його. Вибирайте меншу кількість продуктів, але кращої якості.
  • Слідкуйте за тим, що ви їсте. Використовуйте калькулятор з оцінки калорійності раціону і щоденники харчування.
  • Створюйте сімейні традиції та ритуали, які не пов’язані з їжею. Наприклад, намагайтеся виходити на прогулянку в парк, плануйте походи в кіно. Створіть традиції асоційовані з поліпшенням здоров’я, зростанням досягнень і розвитком сімейних цінностей у дітей.
  • Якщо святкова кулінарія є традиційною для родини – оформляйте її як подарунки. При цьому не фокусуйтеся на приготуванні страв, а на спілкуванні з рідними.
  • Не чекайте застілля і не сідайте за стіл голодними. В день свята обов’язковий сніданок, якщо пізній вечеря, обід і перекус. Це врятує від переїдання.
  • Обмежте кількість алкоголю.Крім своїх побічних ефектів впливу на організм, він ще і дуже калорійний.
  • У святкові дні зробіть обов’язковими щоденні прогулянки на свіжому повітрі (60-90 хвилин).
  • Щогодини вставайте з дивана і робіть зарядку по 10 хвилин.
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    Нагадаємо, як правильно виходити з посту.

    Як повідомляв Hyser, які речі не можна класти у великодній кошик.

    Також Hyser писав, що Кейт Міддлтон і принц Гаррі разом відвідали церковну службу.

     

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