Як зіпсований паска перетворити в шедевр кулінарного мистецтва

Незважаючи на старання не завжди вдається втілити у життя задумане і красива апетитна пасочка перетворюється на безформну купу тесту.
Зібрані кілька кулінарних казусів, здатних змусити вас посміхнутися, передає Znaj.
Великдень – великий світлий свято для багатьох українців. Підготовкою до нього займаються і українські співачки, співаки, актори, ведучі та інші знаменитості. Очолює список хазяєчок популярна артистка Оля Полякова. На цей раз вона поразида своїх передплатників рецептом смачних і красивих пасочок.
Микола Тищенко теж продемонстрував у себе в соцмережі вишукані прикраси на верхівці вироби. Микола як справжній шеф подбав не тільки про вміст, але також про зовнішньому вигляді.
Оксана Марченко, українська телеведуча і дружина відомого олігарха, продемонструвала шанувальникам, як прикрасила будинок.
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