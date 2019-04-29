Google постійно підслуховує вас через мікрофон: як знайти і знищити записи

Google постійно підслуховує вас, але є можливість знайти і видалити ці записи.

Не всі замислюються над тим, що Google, не акцентуючи уваги для користувачів, підслуховує їх розмови і зберігає на серверах. І справа навіть не в телефонних розмовах, пише lifter.

Зазначається, якщо користувач вже тривалий час користується смартфонами, то можна послухати свої розмови, які Google збирав протягом багатьох років.

Та й компанія не приховує той факт. Ось тільки дізнатися це можливо, тільки якщо прочитати величезну багатосторінкове «угода для користувачів». Очевидно, що ніхто не збирається цього робити.

Для чого це Google?

Компанія дає всю зібрану інформацію про вас своїм штучного інтелекту. Той вчиться вас розуміти, підлаштовується під вас і, теоретично, робить продукти Google потрібніше. І пропонує те, що вам може знадобитися.

Звучить досить непогано, але все ж багато «але».

Ця інформація може потрапити до рук зловмисників, якщо хтось зламає пароль до облікового запису.

Інформація може бути використана проти вас, якщо у вас трапиться справжній конфлікт з владою.

Інформація використовується, щоб показувати вам найбільш точну, оформлену спеціально під вас рекламу.

На щастя, можна ліквідувати всю інформацію, що зберігається на серверах. Це все можна зробити через спеціальний, мало кому відомий сервіс. Потрібно лише авторизуватися і все почистити.

Ось потрібні вам адреси:

Тут зберігаються всі дані,які записав мікрофон телефону. Якщо тут поки що нічого немає, значить, ви просто не користувалися голосовим помічником, тобто ніколи не говорили: «ОК, Google».

А ось тут зібрано докладне досьє, яке на вас зібрав Google, грунтуючись на тому, що ви робите в інтернеті.

Крім того, є дані, де і коли ви були (точніше, ваш телефон); все, що ви шукали в інтернеті всі сторінки, які ви завантажували.

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Технології

З зручною функцією даного сервісу, а саме можливість швидко все видалити, ви можете вибрати прапорцем записи, які потрібно видалити, а можете видалити всі записи одним махом. Натисніть на кнопку «Вибрати параметри видалення» у лівій колонці та все готово.

Нагадаємо, Google перенесе Android на кнопкові телефони.

Як повідомляв Hyser, штучний інтелект навчили визначати ознаки хвороби по голосу.

Також Hyser писав, що Instagram готує масштабне нововведення.