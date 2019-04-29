«Зухвалий бандит»: Кім Чен Ину винесли модний вирок

Главу КНДР Кім Чен Ина вважають самим стильним сучасним диктатором не тільки в його країні, але і в світі.

Його стиль складається з традицій його попередників і сучасних тенденцій. Однак, є й оригінальні вкраплення, які використовувалися їм в їх родині вперше. Про це повідомляє Обозреватель.

Були проаналізовані модні образи Ина в одному з російських видань, де його представили якимось «зухвалим бандитом» з голеними скронями спочатку його кар’єри на посаді глави держави і консерватором в нинішній час.

Як виглядає і у що одягнений Ин:

Зачіска у північнокорейського лідера досить зухвала: зачесане назад волосся і голені скроні.

Окуляри. Ця деталь з’явилася у нього в 2016 році. Почав Ин з класичного варіанту з повною чорною оправою, але регулярно експериментував.

Костюми. На відміну від батька та діда, Кім Чен Ин старанно уникав військової форми. У 2017 році молодший Кім з’явився в чорному однобортном піджаку європейського типу. Образ доповнював чорна краватка. У 2018 році Кім Чен Ин не відступав від моди, поставши в сірому костюмі в смужку, який доповнив сірим краваткою.

«Фішки». Безсумнівно, родзинки образу Ина – це надширокі штани-зут і капелюх (класичний хомбург, німецька мисливська).

У підсумку, стиль Кім Чен Ина — це північнокорейська варіація на тему костюма модника кінця 1930-х років.

Раніше повідомлялося, що Путіна висміяли на зустрічі з Кім Чен Ином.

Так, карикатурист Андрій Петренко опублікував свою нову роботу, присвячену переговорів глав Росії та Північної Кореї.

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На малюнку Петренко Володимир Путін і Кім Чен Ин тримають у руках келихи у вигляді атомних бомб. На думку автора, це символізує агресивну політику Росії та Північної Кореї. «Зустріч на нижчому рівні», – такими словами супроводив свою карикатуру автор. Як відомо, лідери країн випили по келиху білого вина «за дружбу».

Природно не обійшлося без коментарів. Один з користувачів зазначив, що Путін впав нижче дна.

«Ще недавно Путін засідав в G8 і вирішував долі світу разом з Америкою, Англією, Німеччиною, Канадою. Тепер він зустрічається з товстим покемоном в їдальні заштатного владивостоцького інституту – невже він не розуміє, до якої ганьби докотився?», – пише коментатор.

Нагадаємо, Путін зганьбився через отримання наукового ступеня.

Як повідомляв Hyser, Путін замахнувся на всю Україну.

Також Hyser писав, що Путін розповів, чого чекає від зустрічі з Зеленським.