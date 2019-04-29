Вчені помітили ознаки наявності тварин на Венері

Вчені з Новосибірського державного університету отримали панорамні зображення поверхні планети Венери, на якій виявлені ознаки живих створінь.

Про це інформує «Оглядач».

Обриси деяких об’єктів значно відрізняються від геологічних структур на зразок каменів і піску, і деякі дуже сильно нагадують ящірку, скорпіона і гриб.

Знімки були зроблені в 1975-1982 роках радянськими апаратами «Венера-9», «Венера-10», «Венера-13» і «Венера-14», проте тільки зараз сучасні технології дозволили їх обробити.

Дослідники переконані, що якщо життя на Венері і є, то вона дуже відрізнятиметься від земної. Атмосфера планети дуже насичена азотом, який може бути основним компонентом мономерів для синтезу полімерів. Життя на планеті можлива, але на відміну від земної вуглецевої вона буде азотної.

Найближчим часом Венеру вивчить американо-російська місія «Венера-Д», яка з допомогою апаратів має намір вивчити атмосферу планети і з’ясувати детальніше, чи є життя на цій планеті.

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Технології

Як повідомлялося раніше, вчені змогли зафіксувати землетрус на Марсі 6 квітня. «Марсотрясение» були виявлені посадковим апаратом InSight.

Французьке космічне агентство CNES заявляє, що таку знахідку дослідники зробили вперше в історії.

До цього висновку прийшов уфолог Скотт Уорінг з Таїланду. Він витратив досить багато часу на вивчення левової частки доступних знімків Червоної планети і заявив, що Марс цілком міг стати притулком для представників позаземної цивілізації.

На знімку, зробленому сімнадцять років тому орбітальним апаратом НАСА «Марс Одіссей», чітко видно незвичайне спорудження на поверхні планети. Марс у цей час вже міг бути колонізований.

Вчені виявили, що Марс може бути живою планетою.

Нагадаємо, в Мережі показали місця, які сфотографували кілька десятиліть тому і в наш час.

Як повідомляв Hyser, уфолог показав наявність життя на Марсі.

Також Hyser писав, що блогер показав, як виглядає Азовське море з космосу на заході.