США розкрили масштабну аферу армії РФ: американці б’ють тривогу, потрібно готуватися до гіршого

Росія застосовує технології, що дозволяють змінювати і обманювати технологію супутникової навігації GPS в акваторії Чорного і Азовського морів. Про це йдеться у новому звіті американської неурядової організації C4ADS, передає «Голос Америки».

На даний момент налічується вже 10 тисяч випадків використання такої афери військовослужбовцями Російської Федерації, починаючи з 2016 року. Експерти з’ясували, що кораблі, які проходили повз територіальних вод Росії бачили на своїх радарах інформацію про те, що вони знаходяться в аеропорту поряд з цим регіоном.

У повідомленні говориться, що випадки дезорієнтації GPS були зафіксовані в Чорному морі, в Тихому океані біля Владивостока і Мурманська, у північних берегів Росії, а також в Санкт-Петербурзі і в Москві.

Експертам вдалося з’ясувати, що дезорієнтація проводилася в тих регіонах, де знаходяться засекречені об’єкти або засекречені приватні резиденції. Ці об’єкти можуть бути пов’язані з людьми з уряду Росії і наближеними Путіна.

«Дезорієнтація може становити небезпеку, і були експерименти, які показували, що можна дуже небагато змінити курс корабля або машини і направити їх туди, куди є бажання, наприклад, у територіальні води іншої країни, щоб створити міжнародний інцидент або, можливо, захопити вантаж або людей, які знаходяться на борту», – пояснив президент Фонду захисту навігації Дейна Говард.

За словами експертів з неурядової організації C4ADS Росія порушує міжнародні домовленості і правила.

Нагадаємо, портал Акценти повідомляв, що скандальне рішення Кремля про видачу російських паспортів на окупованій частині Донбасу несе в собі кілька прихованих цілей і може істотно вплинути на безпеку Європи.

Відповідну заяву зробив голова Центру проблем Російської Федерації Національного інституту стратегічних досліджень Петро Бурковський. Зокрема, він вважає, що провокаційні дії Володимира Путіна з видачею російських паспортів можуть викликати серйозні тертя в українському суспільстві.

Також Акценти публікував матеріал про те, що Росія не залишає надії «впихнути» в склад України окуповані території Донбасу. У Росії заговорили про те, що ОРДЛО має вбудуватися в Україну, але залишитися регіоном максимально лояльним Росії. Про це розповів журналіст «Нової газети» Павло Канигін. Він послався на джерела, наближені до ватажкам «ЛНР» і «ДНР».

Нещодавно Акценти повідомляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін збирається видавати паспорти РФ не тільки жителям тимчасово окупованих територій на Донбасі, але і всім українцям.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram