Путін з хрестом на лобі змусив мережа тріщати від реготу: «Око Саурона відпочиває»

На просторах інтернету з’явився «знімок-знамення» президента РФ Володимира Путіна з хрестом на лобі.

Сміхотворний кадр опублікували в Instagram-акаунті «Лентача».

Зокрема, «унікальний» знімок належить фотографу Олександру Земляниченко. На фото показаний лідер Кремля Володимир Путін і Патріарх Всієї Русі Кирил під час великоднього богослужіння у Храмі Спасителя. Знімок вийшов досить «знаковий», оскільки із-за гри світла тінь від хреста Кирила відобразився на лобі лідера РФ.

Патріарх Кирило і Володимир Путін під час пасхального богослужіння в храмі Христа Спасителя. Фото: Олександр Земляниченко / AP

У коментарях до посту користувачі не стримували емоції, бурхливо обговорюючи кумедний момент.

«Двоє казкових…», «Тінь як моглика з хрестом», «виглядає Страхітливо. Око Саурона відпочиває», «Двоє, що продали душонки дияволу», «Пора вже ставити хрест», «Казковий вже кагору бахнув», «Це бенкетний?».

Нагадаємо, на просторах всесвітньої павутини» продовжують активно обговорювати історичну зустріч лідерів Північної Кореї та Російської Федерації Кім Чен Ина і Володимира Путіна. Так, відомий карикатурист Андрій Петренко підірвав мережу своєю новою роботою, присвяченій цій події. Зокрема, художник зобразив корейського і російського президентів, які тримають в руках келихи у вигляді атомних бомб. Цим автор натякає на недружню і досить агресивну політику обох держав. Художник наступним чином підписав малюнок: «Зустріч на нижчому рівні». Варто зазначити, що Володимир Путін і Кім Чен Ин, під час своєї недавньої зустрічі, дійсно випили по келиху вина на камери, що викликало шквал емоцій і шквал обговорень в мережі.

Як раніше писали «Акценти», в мережі їдко висміяли президента Російської Федерації Володимира Путіна за дивний подарунок лідеру КНДР Кім Чен Ину. Зокрема, лідер РФ подарував корейському колезі іменну шаблю. На опублікованих кадрах можна побачити, що Володимир Путін дарує свій подарунок лідеру Північної Кореї. Також видно, як йому дають монетку, щоб подарунок не приніс нещастя.

«Акценти» також повідомляли, що в мережі висміяли заяву путінських бойовиків з Донбасу про отримання паспортів РФ. Зокрема, опублікованих на фото видно одного з командирів донецьких терористів, який заявив, що першим паспорта РФ будуть отримувати силовики, найманці, а також «держслужбовці і бюджетники». Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.

