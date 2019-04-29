Популярні курорти світу опинилися під прицілом терористів: британська розвідка повідомила про нову загрозу

Вибухи, що прогриміли на Шрі-Ланці 26 квітня, змусили весь світ здригнутися. Як відомо, відповідальність за ці теракти взяло на себе «Ісламську державу». Нещодавно прихильники цієї терористичної організації почали підготовку до чергових атак на інших світових курортах. У зоні ризику опинилися місця відпочинку в Азії та Африці.

Про це повідомили співробітники британської розвідувальної служби виданню The Telegraph. Так за даними розвідників новими цілями терористів можуть бути Мальдіви і Індія. Також в небезпеці туристичні напрямки Кенії і Танзанії.

Розвідники пояснили, що загроза посилилася після того, як союзні війська розгромили угруповання терористів в Сирії і Іраку. Ватажки цих угруповань більше не вирішують завдання управління. Вони переключилися на організацію атак.

Нагадаємо, що орудують терористи не тільки в далекій Сирії чи в Палестині, обстрілюючи Ізраїль, але і в Україні. У квазиреспублике «ДНР» було пробито чергове дно – надруковані підручники з історичного краєзнавства для всіх класів. Дітям з 5 по 11 клас будуть говорити про історію Донбасу з доісторичних часів до ватажків терористів «Мотороллы» і «Гіві».

Поплічник терористів і пропагандист заявив, що були надруковані 8 книг, в яких є історичні документи, карти, ілюстрації і схеми. Діти з 5 по 11 класи будуть вчити все від стародавніх часів до осіб терористів.

Також Акценти писав, що на Донеччині ліквідували чергового бойовика з так званої «ДНР». Бойовик був ліквідований в зоні проведення ООС поблизу села Саханка. Інформація про це з’явилася завдяки одному з офіцерів ЗСУ Анатолію Штефану(Штірліцу). Ліквідований окупант був на сайті бази «Миротворець», в якій зібрані всі дані про проросійських бойовиків на Донбасі. Окупанта звали Максим Коротаєв з прізвиськом «Лисий». Службу Максим проходив у 9 ОШПМП.

Нещодавно Акценти повідомляв, що нові витівки окупантів просто відібрали в людей дар мови… Так, нещодавно КПВВ на лінії розмежування так званих республік обладнали потужним колонками з яких доноситься антиукраїнська агітація. Користувачі соцмереж були шоковані новим «винаходом» російських пропагандистів. Зняли його днями на пункті пропуску з боку терористів «Станиця Луганська». Так, на відео помітно «оновлені» КПВВ, на яких стоять величезні колонки з яких доноситься різноманітні фейки про ЗСУ та Україні.