«Будівництво століття» Путіна обернулася фіаско для бюджету РФ і ударом для самолюбства Пыни: Кримський міст остаточно зіпсувався, деталі

Кримський міст, яким так любить похвалитися Путін, в черговий раз показав свою абсурдність і непотрібність. Про це у своєму особистому мікроблозі Twitter написала блогер з псевдонімом RoksolanaToday&Крим, яка продовжує жити в окупованому російськими військами Криму.

У своєму пості блогер показала порожній Кримський міст. На фото видно, що пустує не тільки недобудована естакада для залізничних складів, але і автомобільний міст, який було відкрито рік тому.

Після цього блогер написала, що в Росії на великодні та травневі свята очікуються двотижневі канікули. Тому порожнеча на мосту не може не радувати патріотів України, які живуть в окупації.

У коментарях користувачі почали придумувати оригінальні причини порожнього мосту. Один з них сказав, що перевагою є відсутність міфічних бандер, яких так боялися кримчани навесні 2014 року.

«Зате без фошыздов живуть. Плювати, що в Україну щорічно приїжджають сотні тисяч іноземних туристів, готових вкласти свої гроші в проекти. Ось по Кримському мосту можуть духовні бомжі з Сизрані проїхати», — жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Варто відзначити, що публікація була зроблена зовсім недавно – 27 квітня.

Нагадаємо, портал Акценти писав, що біля входу в Керченську протоку було утворилося ціле юрмище кораблів. Так, за даними журналістів об’єктивних причин для блокування Керченської поливу не було, передає Крим.Реалії з посиланням на власні джерела.

Нещодавно Акценти публікував матеріал, в якому повідомлялося, що в окупованому Росією Криму відбувається несамовитий подія – хворіють дерева реліктового ялівцю. На дерева з’явився грибок, який нагадує якісь черв’яків або личинок. Також блогер зазначив, що поки Крим перебував у складі України дерева і чагарники обробляли спеціальним складом, щоб не допустити хвороби. Окупаційні власті не бажають цим займатися і не виділяють на це кошти.

Також Акценти писав, що жителі Криму наїхали на окупантів після ганебної заяви про Кримський міст. У мережі потужний скандал розгорівся через відкриття залізничної розв’язки на Кримському мосту.