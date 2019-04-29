Російський журналіст Познер зробив різку заяву: Треба визнати те, що так завзято заперечує Кремль

Відомий на пострадянському просторі російсько-американський журналіст Володимир Познер вибухнув критикою на адресу своїх співвітчизників, які критикують демократію в Україні. Він озвучив свою думку, незручне для Кремля, в ефірі Першого каналу.

У своїй авторській програмі Володимир Познер заявив, що росіяни недооцінюють українців і закликав росіян і керівництво країни визнати факт демократичних виборів в Україні. Також Познер зазначив, що український демократичний процес не ідеальний, але й не можна його наявність заперечувати.

Він упевнений, що перемога Володимира Зеленського з великим відривом від чинного президента Петра Порошенка є ознакою тієї самої демократії. Також Познер заявив, що росіяни не можуть визнати цей факт тільки тому що це не вкладається в їх світогляд.

Нагадаємо, портал Акценти повідомляв, що 28 квітня в Іспанії стартували дострокові вибори до парламенту країни. Як повідомляють іспанські ЗМІ, участь у голосуванні можуть взяти близько 37-ми мільйонів громадян.

Гостра політична боротьба «кипить» не тільки в Україні, але і в країнах Європейського союзу. Так, неабиякі перипетії розв’язалися в сонячній Іспанії, де напруження між правлячими і опозицією досяг піку — стартували вибори до парламенту.

Нещодавно Акценти писав, що з’явилася можлива дата проведення інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Так стало відомо, що інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського може відбутися 19 травня. Юрист новообраного президента запропонував провести інавгурацію 19 травня о 19:00 на НСК Олімпійський.

Також Акценти повідомляв, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що збирається йти з команди Петра Порошенка, з якою він прийшов до влади в 2016 році. У чергових парламентських виборах Гройсман буде вже в новій політичній команді.