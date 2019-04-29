Що не можна купувати в магазині: «Справжній розсадник мікробів»

В одному з популярних продуктів виявили величезну кількість цвілі і хвороботворних мікробів.

Мова йде про готові до вживання салатних листках, які продаються в пластикових упаковках. Дослідження провели експерти австрійського Товариства з інформування споживачів (VKI), пише Kurier.

Фахівці придбали у супермаркеті і вивчили зразки 8 видів митих салатних листків, які зберігалися належним чином до закінчення терміну придатності.

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З’ясувалося, що жоден з них не відповідає гігієнічним стандартам.

Зокрема, на листках виявили спороутворюючі грунтові бактерії виду Bacillus-cereus, які можуть викликати харчові отруєння. В одному випадку допустимі значення були перевищені в 450 разів!

Ще у шести видах салату виявилося сильно перевищено вміст дріжджових грибків. Один з продуктів був заражений пліснявими грибками. В інших знайшли лістерії — паличкоподібні бактерії, деякі види яких є збудниками смертельно небезпечного захворювання.

При листериозе уражаються тканини печінки, легенів, нервова система, лімфовузли, селезінка. Особливо небезпечно це захворювання для вагітних, воно може провокувати викидні і часто стає причиною менінгіту у новонароджених.

«Забрудненість салату мікробами виявилася настільки високою, що єдиний наш порада — не вживати їх в їжу», — підсумувала експерт з харчування із VKI Ніна Зігенталєр.

Зігенталєр підкреслила, що салатні листя в упаковках рекомендується повністю виключити з раціону вагітним жінкам, літнім людям та людям з ослабленим імунітетом.

«Коли люди приносять салати додому в неохолодженому вигляді (а саме так, ймовірно, і роблять споживачі), вони поїдають справжній розсадник мікробів», — констатувала експерт.

Звернемо увагу, що якщо подібне дослідження проводилося в цивілізованій Австрії, де досить строго стежать за якістю харчових продуктів, то залишається лише здогадуватися про те, що може бути виявлено в подібних салатних листках в Україні.

Зараз свіжу зелень, овочі і фрукти необхідно дуже ретельно вибирати, оскільки в них також може міститися підвищений рівень пестицидів. В ідеалі, склад і спосіб застосування хімікатів в сільському господарстві жорстко регламентований. Проте на практиці, на жаль, виробники продуктів часто нехтують цими нормами.

Серед найбільш «забруднених» продуктів експерти називають полуницю, шпинат, нектарини, яблука, персики і селеру. Також високий рівень пестицидів часто наголошується в зеленому луці, спаржі, капусті і баклажанах.

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