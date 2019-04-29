Вчені дали пораду: які продукти потрібно їсти

Найбільш корисними для організму продуктами є сухофрукти.

Про це пише «wworld».

Ці продукти є реальними народними ліками, які набагато корисніше і приємніше для організму, ніж аптечна хімія.

Сухофрукти є не дуже калорійними, але в той же час дуже ситними. Вони відмінно підходити для всіляких дієт, так як допомагає насититься і може виступати у вигляді здорового перекусу на кожен день.

Корисною особливістю чорносливу є його позитивна дія на жіноче здоров’я. Саме тому даний фрукт рекомендують молодим мамам. Він також покращує роботу серцево-судинної системи.

Чорнослив допомагає запобігти аритмію, а також допомагає стабільній роботі серце, тому прийом його в їжу разом з курагою гарантує тривалу і безперебійну роботу вашого серця, а також профілактику від інфарктів і інсультів.

В принципі всі сухофрукти сприяють поліпшенню роботи кишечника, але чорнослив особливий. Він має легке проносне властивість, яке сприяє більш легкому очищенню кишечника. Унікальний склад чорносливу, в якому багато мінералів, мікроелементів і корисних речовин, що робить його просто незамінним продуктом для профілактики неякісних новоутворень.

Дієтологи неодноразово розповідають про користь сухофруктів, проте їх потрібно вживати з розумом. А ось родзинки вкрай сприятливо впливає на печінку. Мало кому відомо, що родзинки треба вживати правильно, що б він дійсно приносила користь. Антиоксидантні властивості родзинок здатні захистити органи зору від згубного впливу вільних радикалів, що може спровокувати розвиток різних захворювань очей.

Родзинки допомагає справлятися з інфекційними захворюваннями завдяки своїм антиоксидантним властивостям, а також підвищує загальний імунітет організму. Тому, якщо ти відчуваєш нездужання, або починається застуду, то краще збільшити кількість сухофрукта в своєму раціоні.

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Суспільство

Курага — це справжнє джерело корисних компонентів. Вчені довели, що сушені абрикоси дозволяють серцевому м’язі нормально функціонувати. У сухофрукта є залізо, вітамін B5, а також розмаїття інших позитивних компонентів. Інжир є хорошою профілактикою від раку. Крім цього, даний продукт дозволяє щитовидній залозі нормально функціонувати і виводить паразитів.

Нагадаємо, що дієтологи назвали продукт, який «врятує» печінка після свят.

Раніше Hyser повідомив, що дієтологи розробили універсальний раціон для малюків і підлітків.

Також Hyser писав, що названо найбільш корисні сухофрукти.