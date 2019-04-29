Лікарі виявили в зубних пастах небезпечний барвник білий

Дві третини зубних паст, які продаються у мас-маркетах, містять барвник діоксид титану.

Він вже раніше був поставлений під сумнів, як харчова добавка (E171), повідомляє «Головне».

Так двоокис титану (TiO2), яка використовується в якості своїх відбілюючих, матових і поглинають ультрафіолет властивостей, досить часто представлена у формі нанорозмірного порошку. Крім того, «ні в одній з відповідних зубних паст не вказується на упаковці, що міститься в ній діоксид титану в стані наночастинок чи ні», -пише журналістка Дельфіна Шайї.

«Так, європейські правила щодо косметики вимагають, щоб на упаковці було зазначено зміст Е171 під виглядом маркування «нано», якщо мова йде про частинках менше 100 нанометрів. Тому що такий розмір здатний проникати в організм людини», — наголошується в статті.

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Суспільство

Відповідно до законодавства про харчові продукти, діоксид титану має бути в найближчому майбутньому заборонений у харчових продуктах, де він використовується як харчова добавка — головним чином у кондитерських виробах, морозиві і випічці.

У 2017 році було проведено дослідження на щурах, яке допомогло зрозуміти, що добавка E171 здатна проникати крізь стінку кишечника, руйнувати імунну систему і викликають передракові клітини в товстій кишці.

Відразу після публікації про це небезпечній речовині, Національне агентство з безпеки харчових продуктів (ANSES) підкреслило необхідність проведення досліджень, необхідних для точної характеристики небезпеки, пов’язаної з E171».

Було б неправильно припускати присутність діоксиду титану в зубній пасті, в той час, як його ставлять під заборону на вживання в їжу.

«Ми сильно піддані впливу цієї речовини, тому що частково ми його проковтуємо. Особливо діти у великій небезпеці», — стверджує ведуча кампанію з приводу застосування наноматеріалів в Agir pour, Магалі Рингут. Жінка виступає за заборону цього продукту ще з 2016 року.

«Асоціація закликає заборонити використання TiO2 для всіх продуктів, які можуть потрапити в організм — це зубні пасти, а також ліки», — заявляє автор публікації.

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