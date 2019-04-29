Прищі і мішки під очима можуть говорити про небезпечних хворобах: вердикт медиків

Прищі, мішки під очима і глибокі зморшки можуть вказувати на різні хвороби.

До таких захворювань можна віднести: жовтяницю, анемію і сечокам’яні захворювання. Про це повідомляє видання «Новини.Ю».

Бліда шкіра. Може говорити про анемію або дефіциті заліза в крові. Рекомендується вживати червоне м’ясо не рідше двох, ніж два рази на тиждень. А, навпаки, рекомендується налягати на боби, квасоля і зелені листові овочі.

Прищі. Як следсвие – це гормональні процеси в підлітковому віці, а також надлишок цукру в раціоні. Наприклад, любов до шоколаду може провокувати прищі.

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Жовті очі. Зазвичай вони є наслідком жовтяниці. Якщо спостерігається жовтизна очей або навіть жовтіють білки, то потрібно йти до лікаря для обстеження роботи печінки.

Мішки під очима. Найчастіше вони говорять про проблеми з нирками. Викликаються вони надмірним скупченням рідини під шкірою, а значить, нирки працюють не дуже добре. У більш серйозних випадках вони свідчать про серцевої недостатності.

Глибокі зморшки. У більшості людей зморшки є природним процесом старіння. Але куреник здатне робити зморшки більш глибокими, руйнуючи колаген і еластин.

Червона шкіра. Приблизно 10% населення Землі мають розлад розацеа, з-за якого шкіра обличчя виглядає більш червоною. Його симптоми посилюються при вживанні гострої їжі або великої кількості напоїв з кофеїном, а також при алкоголі і сонячному світлі.

Сухі губи. Є наслідком зневоднення організм або екстремальних погодних явищ. Якщо вживання води не вирішує цю проблему, то вона може бути наслідком алергії.

Надлишковий ріст волосся на обличчі. Зазвичай є наслідком гормональних збоїв. ередко у жінок надлишковий ріст волосся на обличчі провокується синдромом полікістозу яєчників.

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