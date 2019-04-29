Вчені розповіли, які чоловіки будуть хорошими батьками

Вчені розповіли, з яких чоловіків виходять хороші батьки.

Так дослідники виявили кореляцію між рівнем тестостерону та інтересу до потомства, передає UkrHealth. Чим більше у чоловіків цього гормону, тим менше він цікавиться навіть власними рідними дітьми.

Такі висновки були зроблені американськими вченими, які досліджували трьохсот чоловіків. Вони з’ясували, що найчастіше новонародженої дитини брали на руки і дбали саме ті випробувані, у яких в крові було багато гормону стресу кортизолу і мало тестостерону.

Вчені пояснюють це тим, що високий рівень чоловічого гормону не дозволяє подивитися на новонароджену дитину «жіночим поглядом», а також піклуватися про дитину, возитися з ним і тримати на руках.

Кортизол ж у цьому плані вигідно відрізняється. Так як, будучи гормоном стресу, він підштовхує до того, щоб турбуватися про потомство.



Сексолог назвала причини відсутності сексуального бажання у чоловіків.

Ольга Василенко розповіла, як вчинити жінці у трапилася ситуації.

Існує гидке стереотип, що чоловік завжди готовий зайнятися сексом, а жінка, тим часом, зволікає. Але в реальному житті все інакше: іноді жінка хоче, а чоловік – ні.

Причини відсутності сексуального бажання:

1. Слабка статева конституція. Це те, що дано нам від природи. Ми називаємо темпераментом, лібідо, але суть одна. Кожен з нас хоче сексу у відповідності зі своєю статевою конституцією.

2. Вік. З віком чоловіки хочуть все менше і менше.

3. Недосипання і втому. Втомлений організм думає про відпочинок, а не про зайві навантаження.

4. Харчування і спосіб життя. Зайва вага і шкідливі продукти погано впливають на чоловіче здоров’я.

5. Гормональний збій. Чоловікам теж потрібно ходити до ендокринолога і за призначенням лікаря приймати тестостерон.

6. Стреси, депресія, антидепресанти.

7. Хвороби. Всі сили йдуть на виживання, а не продовження роду.

8. Сублімація (перенаправлення енергії) в спорт, роботу, творчість.

9. Відсутність мотивації на секс, образи на партнерку, сварки.

10. Страхи. Часто ці страхи викликають жінки, коли критикують секс з партнером.

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Суспільство

«Видихнути, взяти листок, виписати наявні причини і задати собі питання, «а з якими причинами я можу допомогти розібратися?». Всі інші причини потрібно обговорити з партнером і дати йому зрозуміти, що вас не влаштовує ситуація, яка склалася. Тому що там, де одна жінка подасть на розлучення через відсутність сексу, інша буде мирно жити далі з таким чоловіком. І жоден сексолог не має права радити що робити», — розповіла Василенко.

Нагадаємо, що вчені розповіли, чому чоловіки і жінки думають по-різному.

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