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На Фанарі патріарше послання вперше пролунало українською мовою

29.04.2019

Під час Великоднього богослужіння на Фанарі у Стамбулі патріарше послання виголошувалося й українською мовою.

“Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також українською мовою – ще рік тому це здавалося недосяжним!” – написав у Twitter Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, повідомляє “Укрінформ“.

“Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна!” – додав Сибіга.

Нагадуємо, що у великодніх богослужіннях у неділю, 28 квітня, взяли участь майже 7 мільйонів українців.

Фото: torange-de.com

 

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