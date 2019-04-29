На Фанарі патріарше послання вперше пролунало українською мовою

Під час Великоднього богослужіння на Фанарі у Стамбулі патріарше послання виголошувалося й українською мовою.

“Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також українською мовою – ще рік тому це здавалося недосяжним!” – написав у Twitter Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, повідомляє “Укрінформ“.

“Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна!” – додав Сибіга.

Нагадуємо, що у великодніх богослужіннях у неділю, 28 квітня, взяли участь майже 7 мільйонів українців.

Фото: torange-de.com