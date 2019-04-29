У Києві від вибуху в житловому будинку загинули 2 людини

В результаті вибуху гранати у квартирі на столичних Позняках загинули дві людини.

Пригода сталася вночі в багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. Вибух прогримів, коли в будинку знаходився чоловік з двома жінками. В результаті вибуху чоловік загинув на місці, а його співмешканка від отриманих поранень померла в лікарні. Розпочато кримінальне провадження.

У поліцію по спецлінії 102 зателефонувала жінка і повідомила, що в квартирі стався вибух, від якого постраждали її 38-річна донька з 44-річним співмешканцем. За словами заявниці, чоловік приніс гранату і підірвав її.

На місце події прибули співробітники вибухотехнічної служби, слідчо-оперативних груп головного та районного управлінь поліції Києва, кінологи, лікарі і рятувальники.

Лікарі «швидкої» констатували смерть чоловіка, а жінку з пораненнями різного ступеня тяжкості в несвідомому стані був госпіталізований в медичний заклад. Через кілька годин від тілесних ушкоджень жінка померла.

Слідчо-оперативна група встановила, що вибух стався на кухні, коли в приміщенні перебували загиблі. З місця поліцейські вилучили рештки і фрагменти, схожі на уламки гранати, які направили для проведення експертизи. Зараз з’ясовуються обставини, які призвели до трагічних наслідків.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції інформація за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правової кваліфікації ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.