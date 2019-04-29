«Відповідь Зеленського Путіну — сильний хід, Україна різко змінює курс», — екс-віце-прем’єр РФ Кох

Колишнього віце-прем’єра Росії Альфреда Коха вразив відповідь новообраного президента України Володимира Зеленського лідеру РФ Володимиру Путіну на його авантюру з паспортами.

Кох в Facebook прокоментував відповідь Зеленського Путіну.

26 квітня Путін «підвищив ставки», заявивши про плани спростити надання громадянства РФ всім українцям. Зеленський відреагував жорстко. Він засумнівався, що українці масово побіжать за російськими паспортами, в комплекті з яким йдуть відсутність прав і свобод.

У своїй відповіді Зеленський заявив про «місію бути прикладом демократії для пострадянських країн». Він пообіцяв українське громадянство і притулок борцям за свободу, постраждалим від свавілля авторитарних країн.



Кох впевнений, що ця відповідь буде написаний не зопалу. Це «продуманий і гранично ясний маніфест». «Це сильний і до чого обязывающийся хід. І це зміна курсу: раніше Україна декларувала, що вона взагалі не цікавиться справами на Сході у неї свій вибір, а ви там, у своїй «Совдепії», живіть, як знаєте», — висловив думку колишній російський чиновник.

Крім того, з його слів, документ перекреслює перспективу поліпшення відносин з Москвою.

«З оголошення такої позиції важко починати переговори з Путіним. А це може означати, до речі, що Зеленський і не збирається вести з ним ніяких прямих переговорів, хіба що (як він і написав у нормандському форматі». А це, в свою чергу, може означати все що завгодно (крім змістовних переговорів): від ритуальної говорильні в дусі фрау Меркель до ультиматуму Путіну від імені об’єднаного Заходу. У будь-якому випадку Зеленський повинен віддавати собі звіт в тому, що такою відповіддю він знижує шанси на нормалізацію діалогу з Кремлем», — зазначив Кох.

Він висловив думку, що в осяжній перспективі про нормалізації відносин України і РФ взагалі мови не йде.

