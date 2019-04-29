ФСБ влаштувала на кордоні окупованого Криму «пекло» для приїжджих

Співробітники прикордонної служби ФСБ Росії в аннексированном Криму посилили перевірки при в’їзді на півострів, з-за цього на админгранице з материковою Україною утворилися черги з сотень людей і авто.

На митному контролі перевіряють речі з допомогою транспортерної стрічки. Перевірку багажу здійснює один прикордонник. У зв’язку з нововведенням, на пункті пропуску зібралося близько 400 осіб.

Також у черзі на огляд з боку «Чонгара» накопичилося понад 250 автомобілів.