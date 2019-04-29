Путін готовий до ядерної угоді з Трампом: у Кремлі зробили гучну заяву

Росія готова піти на угоду з ядерної зброї, ініційоване президентом США Дональдом Трампом.

Відповідну заяву зробив помічник президента РФ Юрій Ушаков у програмі «Москва. Кремль. Путін» на пропагандистському телеканалі «Росія 1». Він сказав, що чув про заяву американського президента про те, що РФ, Китай і США могли б приступити до ядерного роззброєння.

Помічник Путіна зазначив, що Росія може відмовитися від ядерної зброї, але спершу країнам потрібно виконати діючі договори в цій сфері.

«По-перше, треба виконувати те, що ще залишилося. До нових ми теж готові», – підкреслив Ушаков.

Він запевняє, що Москва готова до діалогу, «але для цього потрібні серйозні переговори, до яких поки ще ніхто не приступав».