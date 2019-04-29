Ніколь Кідман оголилася для журналу





51-річна Ніколь вирішила оголитися для глянцевого журналу. Дивно бачити, в якій чудовій формі залишається Кідман навіть у такому віці. Всім би так виглядати в 50 років!

А адже вона пройшла досить складний шлях актриси. Зніматися Ніколь почала ще в 1983 році. За її плечима більше 60 фільмів, пара «Оскарів» і цілих три «Золотих глобуси».









Фотосесія для журналу Vanity Fair.







А вам у вигляді Ніколь здалося що-небудь дивним (я не про зачіску) ?