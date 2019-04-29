Після терактів: влада острова Шрі-Ланки заборонила носити одяг, що закриває обличчя

Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена підписав розпорядження про заборону носіння будь-якого предмета гардероба, який перешкоджає встановленню особи людини за обличчям. Про це в неділю, 28 квітня, повідомив телеканал News First.

Відзначається, що заборона набуде чинності в понеділок, 29 квітня. Такий крок був зроблений для стабілізації обстановки у країні після серії терактів минулого тижня.

Нагадуємо, у пасхальну неділю 21 квітня в готелях і церквах на Шрі-Ланці прогриміли вісім вибухів, жертвами яких стали не менше 250 осіб. Ще близько 500 людей постраждали.

Відповідальність за атаки взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”. За даними ЗМІ, в нападі брали участь дев’ять терористів-смертників.