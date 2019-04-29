Той, хто стоїть в катівнях «ЛНР» українець Ярий отримав міжнародну премію

Українцю Андрію Яровому, який знаходиться в заручниках у так званій «ЛНР»,вручили міжнародну премію «Carol Travis and Jenkins Award».

Вручення відбулося у місті Порту, в Португалії, на Міжнародній конференції зі зменшення шкоди, пов’язаної із вживанням наркотиків. Цю премію вручають щорічно з 2005 року.

Андрій Яровий її отримав як «жертва зухвалого порушення прав людини, пов’язаного з незаконним позбавленням волі за зберігання легально отриманого медичного препарату замісної терапії».

Оскільки Яровий не зміг отримати премію особисто, він передав лист, який зачитали під час вручення премії.

У листі бранець подякував за облік його внеску в захист прав людей, що вживають наркотики, і розвиток програм по зниженню шкоди. Він зазначив, що переконаний у досягненні цілей. «Найголовніше — це вірити і не зупинятись», — написав Ярий.

Влітку 2018 Андрій Яровий виїхав з Києва на окуповану територію Луганської області в якості консультанта «Альянсу громадського здоров’я», щоб дослідити, наскільки представники груп високого ризику та ВІЛ-позитивні люди мають доступ до послуг з профілактики та лікування. На окуповану територію Ярої в’їжджав неодноразово з 2015-го року.

Однак, в 2018-м чоловік потрапив у полон під час перетину пункту пропуску бойовиків. У нього вилучили 38 таблеток лікарського наркотичного препарату замісної підтримуючої терапії. Препарат Андрій отримав законно напередодні в Києві для самостійного застосування.

22 лютого 2019 «Краснодонським міським судом ЛНР» Ярого незаконно засудили до тривалого терміну позбавлення волі з конфіскацією майна за нібито контрабанду наркотиків — власних препаратів замісної підтримувальної терапії.

За інформацією «Альянсу громадського здоров’я», Андрія Ярового внесли у списки на обмін, але без вказання конкретних дат.

Премія «Carol Travis and Jenkins Award» вручається на Міжнародній конференції зі зменшення шкоди, пов’язаної із вживанням наркотиків. Метою заходу є відзначення внеску видатних груп або окремих осіб в області вживання наркотиків, охорони здоров’я і прав людини.