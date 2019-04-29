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У РФ Путіна знову запідозрили у використанні двійника, — росСМИ

29.04.2019

Деяких росіян вкотре насторожило зміна голосу Володимира Путіна під час його промови на тему видачі російських паспортів мешканцям Донецької та Луганської областей України.

Агентство нагадує, що чутки про те, що у лідера Росії є двійник, а може бути і не один — вже не рідкість.

Багато хто вважає, що «справжнього» Путіна ліквідували ще на початку нульових, а країною керує маріонетка з зовнішністю Володимира Путіна. Тепер же приводом для поновлення такого роду домислів послужив виступ президента Росії, на якому у нього сильно змінився голос.

Лідер країни став говорити низьким голосом, могло здатися, що сльози душать правителя. Користувачі мережі прокоментували ситуацію. Хтось припустив, що Володимир Путін простив, інші ж висловилися про те, що важливі політичні події озвучує черговий двійник.

Чутки подібного роду підживлюються думкою росіян про життя в країні, пишуть журналісти.

«Висловлюються про наявність у президента дублів зазвичай ті громадяни, на думку яких з приходом Путіна до влади життя в країні погіршилася. Однак, є й ті, які намагаються тверезо поглянути на ситуацію в державі, і з задоволенням відзначають позитивні зміни», — йдеться в статті.

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