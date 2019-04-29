Смертельне ДТП під Тернополем: загинули двоє молодих хлопців

У неділю, 28 квітня, в місті Бучач Тернопільської області зіткнулися два авто. Про це написав на своїй сторінці в Facebook очевидець аварії Роман Довбенко.

В результаті ДТП дві людини загинули, ще кілька госпіталізовано у важкому стані.

«Смертельне ДТП у Бучачі… 2 молодих хлопця на смерть + ще щонайменше двоє травмованих… Тих, у кого свято, прошу помолитися за тих, у кого більш сумний день… Це дуже важкий час для сімей загиблих…», — пише він.

На місці працює патрульна поліція і швидка допомога. Що стало причиною жахливої ДТП — з’ясує слідство.

Також Роман зазначає, що протягом неділі загинули чотири людини, ще більше людей отримали травми.

Користувачі соцмережі висловлюють своє співчуття сім’ям жертв ДТП.

«Мої друзі загинули … А їм ще не було навіть 25 років. Співчуття рідним!!!», «Висловлюю співчуття мамі Андрія», «Я не можу в це повірити. Ми з ним вчилися 9 років в одному класі», «Мамі — Божої ласки і терпіння …», — пишуть вони.

«Будьте обережні на дорогах», — закликає українців користувач Віктор Логуш.