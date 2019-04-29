“Діють силою”: у мережі розповіли про нашестя росіян на Донбасі

В окупованому Луганську росіяни за останні кілька місяців почали активно скуповувати бізнес.

Як пишуть у соцмережі місцеві жителі, йдеться про рінк і валюту. При цьому, іноді вони застосовують силу.

Блогер також опублікував скріншот обговорення, де докладно описана ситуація.

“Щодо постів “Дух товариських боліт” про коровани та інший п’є п’яний марення. Вже як пару місяців в Луганську росіяни скуповують бізнес. Рінк, валюта. Не без чорнухи причому, написавши користувач з ніком Miron.

Він також пояснивши, що росіяни на окупованих теріторіях “подекуди вирішили діяти силою”. При цьому користувач відмовився приводити подробиці своїх слів.