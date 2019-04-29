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В Аргентині скасували 350 авіарейсів: названа причина

29.04.2019

В Аргентине отменили 350 авиарейсов: названа причина Аргентинський авіаперевізник Aerolineas Argentinas, який контролюється урядом, скасував всі рейси, заплановані на вівторок, 30 квітня, у зв’язку із загальнонаціональним страйком профспілок.

Як повідомляє Reuters, в заяві авіакомпанії кажуть, що скасування рейсів Aerolineas торкнеться 350 рейсів і 22 тисячі пасажирів.

За даними агентства, профспілки виступають проти жорсткої програми економії президента країни Маурсио Макрі.

“24-годинну перерву в роботі зможе закрити велику частину економіки Аргентини, яка постраждала від рецесії та інфляції, що викликана спробами Макрі відновити свій імідж напередодні виборів, де він має намір йти на другий термін”, – йдеться в повідомленні.

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