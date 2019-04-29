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«Мені їх не шкода абсолютно»: Рева жорстко висловився про пенсії жителям Донбасу, «нехай потерплять…»

29.04.2019

Керівник Міністерства соціальної політики України Андрій Рева сказав, що всі проукраїнські громадяни вже покинули окуповані території Донбасу, а залишилися на захопленій землі можуть потерпіти і без подвійних пенсій.

«Всі хто був проукраїнський, ті виїхали. А той, хто хоче отримувати дві пенсії — там і тут, нехай потерплять. Мені їх не шкода абсолютно. Мені шкода тих солдатів та офіцерів із сім’ями, які вбито там за цих покидьків», – повідомив Рева, передає BBC.

Він зазначив, що для того, щоб ці люди перестали страждати, повинна припинитися війна.

«Для цього окупанти повинні піти з території України», — підкреслив міністр.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відповів президенту РФ Володимиру Путіну на ініціативу з роздачею паспортів.

«По-перше, я б не радив російським властям даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ. Можливо, і знайдеться той, хто досі перебуває під впливом пропаганди. Можливо, хтось зробить це заради заробітку або у спробі сховатися від кримінальних розслідувань. Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік громадян України, яким найближчим часом стане дуже не комфортно в країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами. Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі «професіонали» — у Ростові або Магадані», — зазначив Володимир Зеленський, йдеться в каналі його команди в Telegram.

Він розповів, що насправді означає мати російське громадянство.

«Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних і конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав і свобод людини. Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати «новою нафтою», в яку влада Росії намагаються перетворити власний народ», — підкреслив він.

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Володимир Зеленський додав, що «не слід говорити з Україною і українцями мовою погроз, військового та економічного тиску. Це не найкращий шлях до припинення вогню і розблокування Мінського процесу».

Відзначимо, що після перемоги на президентських виборах колишній комік і шоумен Володимир Зеленський припинить свою участь у розважальних проектах. Вже відомо, що в телешоу «Ліга сміху» його замінить Євген Кошовий.

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До речі, Євген Кошовий на прізвисько «Лисий» – наймолодший учасник команди «Кварталу 95». При цьому він єдиний в колективі, у якого є спеціалізоване сценічне освіта. Свого часу Євген закінчив акторський факультет Луганського коледжу культури і мистецтв.

Нагадаємо, нещодавно дружина Кошового виклала в мережу відверті фото з бурхливої вечірки.

Як повідомляв Hyser, спливла неймовірна історія про дружбу Зеленського та Кошового.

Також Hyser писав про те, що зірковий актор «Кварталу 95» отримав ляпаса від своєї помічниці.

 

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