Лікарі масово звільняються: чим обернулася Медреформа в Україні

Медична реформа в Україні обіцяла підняти зарплати лікарям, але поки що далеко не всі фахівці отримали надбавку.

Так, багато співробітників медустанов втратили роботу або самі втекли від злиденних умов, пише Политека.

В даний час заробити пристойну зарплату можуть тільки педіатри, сімейні лікарі та терапевти. І то за умови, що з ними підпишуть декларації достатня кількість пацієнтів.

Тарифи передбачають для кожного лікаря за 370 гривень в рік за кожну людину. При цьому за дітей і літніх людей належить надбавка. Так пацієнти до 5 років принесуть медику 1480 гривень, а старше 64 — 740 гривень.

Завдяки колективним договором, вже 2018 році лікарі вищої категорії отримали можливість заробляти до 18 тисяч гривень. У 2019 їх потенційна зарплата зросла до 25 тисяч. Перед реформою медики з усіма надбавками могли розраховувати лише на 7 тисяч гривень. Половину нових зарплат складають саме премії за пацієнтів. Втім, навіть на первинному рівні працівники медустанов зараз рідко отримують більше 10 тисяч гривень.

Але лікарі вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) допомоги лише постраждали від медреформи. Позитивні моменти, такі як надбавка до зарплати, їх не торкнулися. У Моз запевняють, що представники цих категорій наздоженуть колег з первинної тільки до 2020 року. Поки ж багатьох фахівців оцінюють майже на рівні санітарів або медсестер. У їх числі хірурги, кардіологи, отоларингологи, офтальмологи та фтизіатри.

У Київській міській профспілці працівників охорони здоров’я звернули увагу на таку проблему. Виявилося, що в 2019 році в держбюджеті не запланували грошей додаткових коштів на підвищення зарплат. Так в 2018 році фінансування склало 3,7% від ВВП. В 2019-му чиновники обіцяли цілих 5%. Але в документах зазначено навіть менше торішнього — всього 3,2%.

Все це змушує лікарів кидати своє покликання у пошуках гідного заробітку. Не тільки молоді, але досвідчені фахівці після реформи вирішили звільнитися. Багато медики шукають роботу за кордоном. До того ж, у регіонах проводяться масові скорочення персоналу. Це може привести до справжньої катастрофи, коли українців не буде кому рятувати.

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Так політолог Руслан Бортник розповів вражаючу історію з Житомирської області. У селах Паволочка і Печановка Романівського району Житомирської області розформували фельдшерсько-акушерський пункт та амбулаторію загальної медичної практики. В цих установах працював лікар на півставки, фельдшер, а також по одній медсестри та санітарки. У 2018 році вони обслуговували 1,2 тисячі місцевих жителів. У тому числі — 191 дитини.

Але після Медреформи ФАП повністю прибрали, а в амбулаторії залишили тільки медсестру і санітарку. За словами Руслана Бортника, уряд порушують статтю 49 Конституції України, яка забороняє скорочувати мережу лікувальних закладів.

Раніше Hyser писав про те, що українцям роз’яснили деталі медичної реформи.

Також Hyser повідомляв, що Зеленський говорив про медичну реформу в Україні.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні розпочнеться другий етап медичної реформи.