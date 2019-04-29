Зеленський заборонить Порошенко виїжджати з України: доля колишнього президента вирішена

Команда новообраного президента України Володимира Зеленського виступила на підтримку петиції про заборону виїзду за межі країни Петра Порошенка і його оточення.

Відповідний пост з’явився на сторінці Зе!Команди в Facebook, передає портал Акценти.

«На кожне злочинне діло завжди знайдеться гідна відповідь», – так підписали свій пост офіційні представники новообраного президента.

Варто відзначити, що дане повідомлення штабу Володимира Зеленського є відповіддю на ініціативу журналіста 1+1 Олександра Дубінського, який днями раніше подав петицію про заборону виїзду за межі України Петра Порошенка та ряду наближених до нього людей.

Петицію Дубинський відправив до Окружного адмінсуду столиці. У документі йдеться про те, що заборонити виїзд з країни ряду осіб необхідно за підсумками виборів у Верховну Раду. На даний момент йде активне вивчення позову. Рішення по ньому ще не було прийнято.

До вступу на посаду новообраний український президент не збирається витрачати час. Володимир Зеленський вже провів ряд зустрічей із експертами у сфері боротьби з корупцією. Саме це головна проблема України на даний момент.

Раніше в мережі з’явилася інформація, яка доводить співробітництво Порошенка з Ахметовим. Колишній заступник генерального прокурора України, юрист Давид Сакварелідзе пояснив, як прикриттям Закону «Про мову» Верховна Рада прийняла рішення, знищує конкуренцію в країні.

ПриватБанк визнають неплатоспроможним після скасування націоналізації: мільйони вкладників залишаться без грошей

Головне

«Так званий Антимонопольний комітет України люб’язно передав монополісту ринку Рінату Ахметову право купити Одессаэнерго і Київенерго… Ахметов — головний акціонер економіки України. Він володіє 75 відсотками теплової енергогенерації України і 80 відсотків видобутку вугілля також належать йому», — йдеться в повідомленні.

Сакварелідзе зазначає, що закон з формального боку не порушений, зате порушений принцип справедливості і функціонування Антимонопольного комітету. Він, по суті, заохотив монополію в країні. Є єдиний монополіст — Ахметов і його партнер Порошенко. Вони встановлюють вигідний їм тариф, а ми всі будемо виплачувати їм данину, поки нова влада не припинить цей бєспрєдєл.

Нагадаємо, у Зеленського проговорилися, як Рада поплатиться за держпереворот.

Як повідомляв Hyser, судді кинули виклик Порошенко.

Також Hyser писав, що Порошенко чекає плачевне майбутнє, стало відомо, де проколовся президент.