Xiaomi випустить найогидніший смартфон у світі: що відомо

Враховуючи те, що багатьом користувачам не подобаються телефони з вирізом у верхній частині під фронтальну камеру і інші датчики, компанія Xiaomi вирішила знайти вихід з цієї ситуації.

Всі великі виробники електроніки можуть дозволити собі створення різного роду експериментальних моделей, які будуть мати передовим технічним оснащенням і такими особливостями, які зустріти на ринку неможливо, передає itechua.

Нещодавно було опубліковано зображення нового смартфона Xiaomi, який, безумовно, можна назвати самим огидним у світі. Наголошується, що це мобільний пристрій вже створили у вигляді прототипу, а випустити його на ринок виробник цілком може в другій половині року. Мобільний пристрій має дисплей, який займає понад 96% площі лицьової частини, а сканер відбитків пальців, вбудований прямо в OLED-матрицею, чого ніхто звичайно ж не очікує.

На тильній частині пристрою знаходиться подвійна основна камера. Це сказав про те, що новинка стане не зовсім флагманом, а якимось експериментальним мобільним пристроєм. Замість того, щоб робити виріз в дисплеї у фронтальну камеру і розмовний динамік, компанія Xiaomi вирішила зробити навпаки зверху спеціальний «горб», в який вона помістила всі ці елементи. Як тільки в мережу потрапили знімки майбутньої новинки, користувачі відразу ж прозвали даний телефон самим огидним у світі.

І дійсно, подібний телефон виглядає просто жахливо у всіх відносинах. Величезний «наріст» на верхньому торці під різні датчики відразу ж впадає в очі, і виглядає все це далеко не привабливо, а швидше навпаки — абсолютно огидно.

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Технології

Звичайно, можливо, цей смартфон Xiaomi в реальному житті буде виглядати краще, але навряд чи багато хто захоче його собі купити. Втім, зате в цій моделі екран не має ніяких отворів і вирізом, а значить переглядати на ньому контент буде простіше і зручніше.

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