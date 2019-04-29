Всеволод Ковальчук: корупціонер часів Януковича і Порошенко збирається красти і при Зеленском

Пане Зеленський, озирніться! Всеволод Ковальчук — корупціонер часів Януковича і Порошенко не має права красти при Вашій владі. Не допустіть цього — народ все бачить!

Спілка Енергетиків України звернувся до Президента Зеленському Володимиру!

Почати цю публікацію ми вирішили з звернення до новообраного Президента України Володимиру Олександровичу Зеленському, у зв’язку з тим, що багато старі корупціонери почали нахабно лізти в друзі до нового Гаранта. Серед таких «цінителів розкрадати державне майно» є явно відрізняється від всіх інших в. о. генерального директора НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук, який раніше служив Януковичу і Порошенка. Таких псевдо-реформаторів в системі нового Президента і нашої держави, вважаємо, бачити неприпустимим!

Шановний, Володимир Олександрович! Звертаємося до Вас з проханням дотримуватися обіцянок, даних українському народу, а однією з таких обіцянок було те, що Ви будете боротися з корупцією, очистіть нашу державу від чиновників старої системи, які зганьбили себе на своїх посадах.

Одним з таких чиновників є вищезгаданий в. о. генерального директора НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук, який нахабно посмів прийти до Вас на «поклін». Запевняємо Вас, що цей чоловік не гідний Вашої уваги, адже протягом багатьох років обкрадає Україну прикриваючись спочатку Віктором Януковичем, а потім і Петром Порошенком. Народу неприємно те, що ще не встигли висохнути друку на бюлетенях, як вже всяка «нечисть» обступає Вас з усіх боків. Припускаємо, що його поява поряд з Вами є провокацією, щоб Вас дискредитувати, і більш вірогідний варіант, що цей «хамелеон» в який раз, заради своєї вигоди, вирішив перейти під крило нового вищого державного обличчя.

Але і це ще не все! Ці компанії не виконували роботи самостійно, вони користувалися послугами підрядників, які виконували завдання за більш низькими цінами, що іноді, звичайно ж, впливало і на якість робіт. Як результат, Всеволод Ковальчук просто забирав різницю в свою кишеню.

Прикладом може бути справа, порушена тодішнім Запорізьким УМВС щодо співпраці між ТОВ «Хорос» і підрозділом «Укренерго», де фірма Ганни Ковальчук отримала від державної структури 14 млн. гривень, а всі роботи передала субпідряднику з загальним чеком у 8 млн. гривень. В результаті Всеволод і Ганна Ковальчуки нажили 6 млн. гривень на шкоду державі і якості виконаних робіт! Загалом, Генеральна прокуратура виявила, що під час сумнівних підрядів на суму 2 млрд. гривень Ковальчук незаконно збагатився на 250 млн. гривень.

Крім цих темних справ Ковальчук замішаний і в багатьох інших, адже у нього «величезні бездонні кишені», які він ніяк не може наповнити вже багато років.

В кінці 2015 року фіналом цих злочинів не став суд над Севою Ковальчуком, а навпаки, Всеволода Владиславовича Ковальчука призначили на посаду керівника «Укренерго». За інсайдерською інформацією, до посади в. о. генерального директора НЕК «Укренерго» його привів «блат» з близьким до Петра Порошенка людиною, про яку ми розповімо нижче. Саме така «дружба» одночасно призвела і до повного заморожування всіх кримінальних проваджень.

У нашій державі склалася негативна статистика: влада на чолі з Президентом змінюється, а корупційні виконавці стійко залишаються на місцях. Володимир Олександрович, це треба змінити!

Другий пункт не менш важливий, адже Всеволод Ковальчук на своїй посаді відчуває себе «богом» і, користуючись службовим становищем, чинить тиск на зарубіжні компаній, що беруть участь у тендерах. Ковальчук в грубій формі примушував зарубіжні фірми Кalpataru, Dalekovod, Daewoo, та інші, брати субпідрядником виключно його компанії. При інших умовах шансів виграти тендер у іноземців не було ніяких.

КЭСКЕ — 1.298 млрд. гривень,

СОЮЗ — 1.299 млрд. гривень,

БХШ — 887 млн. гривень.

У цій трійці Ковальчуку явно заважало ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський», тому в змові з іншими двома компаніями, що він чинив тиск на тендерний комітет з метою відхилити найдешевша пропозиція. Але, швидше за все, в. о. заступника директора з інвестиційного планування і закупівель намагався перешкодити планам керівника «Укренерго» Ковальчука і, як наслідок, 24.03.2017 був звільнений.

Вже після такого звільнення, 12.04.2017 тендерний комітет приймає рішення про відхилення пропозиції БХШ та про допуск до аукціону КЭСКЕ і СОЮЗ.

В результаті аукціон відбувся 18.04.2017 року, а обидві компанії зробили за два мінімальних кроку в торгах і зупинилися. КЭСКЕ з ціновою пропозицією — 1.272 млрд. гривень, що всього на 2% нижче очікуваної вартості, що стала переможцем аукціону. Який розмір відкату Ковальчука залишається тільки гадати.

Цікавим моментом, який підтверджує змову з керівником «Укренерго» є те, що за статутом «Укренерго» рекомендовано скасовувати тендери, де ціна пропозиції переможця відрізняється від очікуваної менш ніж на 5%, або проводити подальші торги з метою зниження ціни. Всупереч цій нормі 10.05.2017 року договір з КЭСКЕ був підписаний. Банківська гарантія в розмірі 5% від суми договору була видана «РВС-банком». У той час цей банк мав всього три відділення, непрозрасное ставлення до губернатора Миколаївської області – Олексія Савченко, досить близьким до Петра Порошенка, а в 2016 році взагалі був на межі банкрутства. Прийняття гарантії від цього банку був надто легковажним рішенням, продиктованим з Банкової.

Якщо підвести підсумок, то Ковальчук з метою власної вигоди позбувся головного конкурента, і приніс великий збиток державі: справедлива собівартість виконання робіт за цим тендером становила: 887 млн (найдешевша пропозиція) + 40 млн (помилково не враховані) — 80 млн (близько 9 % — це прибуток підрядника) = 847 млн. гривень. Підрахунок суми збитків: 1.272 млрд. — (887 млн. + 40 млн.) = 345 млн. гривень.

345 мільйонів гривень чистого збитку державі!

Наголошуємо, що Ковальчук мав повноваження на будь-якому етапі зупинити процедуру закупівлі до моменту підписання договору, але не зробив цього заради економії коштів держави. Адже головною метою цієї схеми було тільки власне збагачення, адже Ковальчук був там і в темі, і в долі», а держава йому наплювати.

Полшков працював головою тендерного комітету компанії «Чорноморнафтогаз», де на нього було відкрито кримінальне провадження за проведення незаконних тендерів, які ще в народі охрестили, як «вишки Бойка». Полшков просто-напросто вступав до змови з учасниками тендерів, якими виступали виключно пов’язані люди (а це вже порушення закону) і віддавав їм замовлення, за який держава переплачивало понад 25% ринкової ціни.

Важливим є також п’ятий пункт, який демонструє надзвичайну нахабство Всеволода Ковальчука! Грошові кошти державної компанії в сумі 3 млрд. гривень, розміщені на банківському депозиті, приносили в кишеню Ковальчука 3% річних!!! Проведений фінансовий аудит зафіксував це. Цей жахливий вчинок обурив не тільки народ, але і народних депутатів.

Шостим пунктом важливо підкреслити, що Всеволод Ковальчук веде НЕК «Укренерго» до розвалу, і в даний час це вже майже руїни. Ще приблизно півроку, рік і про існування такої структури ми зможемо забути. В. о. генерального директора НЕК «Укренерго» настільки захопився створенням структури, яка в усьому йому прислуговувала, що зовсім пропустив наростаюче соціальне напруження в регіонах. Адже простих роботяг він звільняє, нарощуючи лише штат корупційної прислуги.

Крім того, варто в цьому пункті додати, що прості робітники отримують 6-10 тис. гривень разом з премією, а штат «прислуги» отримує в декілька разів більше. Варто відзначити, що сам Всеволод Ковальчук при окладі 17 тис. гривень в місяць, зміг заробити не менше 3 млн. гривень на рік, а зробив він це простим методом — виписав собі премію 2,9 млн. гривень незрозуміло за які заслуги.

Володимир Олександрович, буде покровитель у Всеволода Ковальчука Вашої адміністрації?

Нагадаємо, що в 2016 році був проведений конкурс на заміщення вакантної посади керівника «Укренерго», який виграв Сергій Зуєв (це, як ми розуміємо і є людина, про яку Ви говорили), який заради цього звільнився з американської корпорації AES в Казахстані і приїхав в Україну. Однак, проти нього було порушено кримінальну виробництво, і в серпні Окружний адмінсуд р. Києва (суддя в. І. Келеберда) заборонив Кабінету Міністрів погоджувати кандидатуру Сергія Зуєва. Згодом Зуєв розповів, що відкриття кримінального провадження проти нього ініціював народний депутат від БПП Ігор Кононенко, який захищав Всеволода Ковальчука, щоб той залишився на своєму посту.

Володимир Олександрович, сподіваємося, що Ви зрозуміли, хто такий Всеволод Ковальчук! Не підведи-ТІ народ, корупціонерам з старої влади не місце поруч з Вами! А що робити з ним далі — ДУМАЙ-ТІ.

І як казав ваш друг, Євген Кошовий: «шо тут думати …???» Чекаємо від Вас конкретних дій.

P. S.: Подивіться на заголовне фото до цього матеріалу, Всеволоду Ковальчуку дуже сильно не вистачає на руках наручників…