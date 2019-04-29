5 туристів із Києва заблукали на Великдень у Карпатах

Вчора, 28 квітня, в районі гори Сивуля, поблизу с. Осмолода Рожнятівського району Івано-Франківської області, проходячи туристичним маршрутом, через високі снігові замети, втратили орієнтування, втомились та попросили допомогу у рятувальників 5 туристів з Києва.

Про це повідомляють в Управлінні з питань цивільного захисту ІФ ОДА

“О 17.50 год. для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено рятувальників Осмолодського ПРВ (5 чол., 1 од. тех.). 28.04.2019 о 23.17 год. рятувальники пошуково-рятувального відділення знайшли туристичну групу”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні близько, 3 год. ночі, туристів звели на пункт постійної дислокації в с. Осмолода. Стан потерпілих задовільний.

: karpatnews.in.ua

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