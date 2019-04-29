В Балтіморі невідомий відкрив стрілянину біля церкви, є загиблі

Невідомий відкрив стрілянину біля церкви в американському місті Балтімор в штаті Меріленд.
В результаті інциденту загинула щонайменше одна людина. Ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
В даний час на місці стрілянини працюють співробітники правоохоронних органів.
Про те, чи вдалося затримати стрілка, поки не повідомляється.
Як повідомляє Associated Press, на місці події виявили два комплекти гільз, тому є припущення, що стрільців могло бути двоє.
За словами комісара місцевої поліції Майкла Харрісона, стрілець почав “без розбору стріляти в натовп, потрапивши по кільком людям”. Він зазначив, що, можливо, людина в когось цілився, але “був другий стрілець, який стріляв у відповідь, поки невідомо”.