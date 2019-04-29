Пенсії на окупованому Донбасі отримують не всі – міністр

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що пенсії можна платити не всім жителям непідконтрольного Донбасу. Про це він написав у Facebook.

“Особисто я вважаю, що тим громадянам України, хто зі зброєю в руках воює проти власної країни, вбиває наших солдатів і офіцерів, платити пенсії неприпустимо. Саме цю категорію українських громадян я вважав, вважаю і вважатиму негідниками, які самі себе поставили за межі правового поля”, – написав міністр.

Він засудив тих, хто “сприяв окупації української землі, а тепер очікує отримання російського паспорта разом з подвійною пенсійною виплатою”

При цьому він зазначив, що сьогодні всім громадянам України з “ЛДНР” пенсії за особистим зверненням виплачуються на території, підконтрольній уряду, проте пенсії отримують не всі.