Сьогодні відзначається Поливаний понеділок: звичаї, традиції, прикмети

Перший понеділок після Великодня 2019 називається мокрий або Поливаний понеділок. І не дарма, адже в цей день є дивовижна традиція, коли хлопці обливають водою дівчат з ніг до голови, пише Сегодня.Lifestyle.

Поливаний понеділок — це вихідний день, оскільки саме на понеділок переноситься вихідний зі святкової неділі.

Понеділок після Великодня: традиції дня

До наших днів збереглася давня традиція обливатися водою. Зазвичай хлопці щедро обливають дівчат, щоб ті були красивими і здоровими. Дівчата ж, в свою чергу, обдаровують за це хлопців крашанками.

Ну, а там хто попадеться під потік води, що ллється, той і отримає дозу здоров’я, очищення і веселощів. Але це в тому випадку, якщо погода в понеділок після Великодня стоїть тепла і сонячна. А ось по холоду можна і застуду заробити, якщо довго залишатися вологими.

Цей мокрий і веселий народний обряд обливання у Поливаний понеділок пов’язаний з весняним очищенням тіла і душі за допомогою води. Адже воду здавна наділяли цілющими властивостями, особливо під час церковних свят.

Поливаний понеділок: як відзначають слов’яни

Традиції Поливаного понеділка збереглися в Україні і в інших слов’янських країнах — Росії, Польщі, Чехії, Угорщині.

Так, в Україні у Поливаний понеділок, крім самих обливань, було прийнято ходити один до одного в гості, дарувати крашанки і христосуватися. Також хрещеники ходили до своїх хрещених з волочильними (величальними) частуваннями — пасками, крашанками, пирогами. Звідси ще одна назва понеділка після Великодня — Волочильний. У відповідь хресні також обдаровували дітей подарунками та гостинцями, а ще передавали поклони батькам.

У деяких регіонах мокра традиція тривала не один, а цілих три дні поспіль: у вівторок вже дівчата обливали хлопців, а в середу — всі підряд один одного.

А в Польщі і Чехії, наприклад, крім води, дівчат ще й злегка били вербовими гілочками в знак симпатії і для здоров’я. Згідно прикметам, якщо дівчина залишалася не облитою водою і не побитою гілками, вона ризикувала не вийти заміж цього року.