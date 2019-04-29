Як безпечно провести травневі свята на природі: поради Моз

У зв’язку з настанням теплої погоди, а також вихідними з нагоди Великодніх свят Моз України розробив для українців ряд рекомендацій про те, як краще і безпечніше провести пікнік.

Поради від відомства розміщені на його сторінці в Facebook.

Отже, при поході на пікнік Моз рекомендує слідувати таким правилам:

Не використовувати одну дошку для оброблення м’яса і нарізки овочів. У кошик для пікніка не варто класти сирі продукти зверху готових страв.

Мити руки, фрукти і овочі, ножі і поверхні, на яких буде нарезаться і подаватися їжа. Захищайте їжу від комах.

М’ясні та інші висококалорійні страви збалансуйте овочами.

Не беріть на пікнік торти, тістечка з кремом та інші солодощі — вони дуже швидко псуються і тому часто стають причиною отруєння.

Стежте, щоб страви були на столі більше двох годин, тому що в спеку продукти псуються швидко.

Якщо їжа залишилася після пікніка — не зберігайте її «на завтра».

Не переїдайте. Відмовтеся від додаткової порції, якщо відчули ситість.

Пам’ятайте — безпечної дози алкоголю не існує.